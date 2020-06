Θεσσαλονίκη

Δικυκλιστής παρασύρεται από ορμητικά νερά (βίντεο)

Ποτάμια έγιναν οι δρόμοι από την νεροποντή στην Θεσσαλονίκη. Βίντεο κατέγραψε οδηγό δικύκλου να παρασύρεται μαζί με το όχημά του.

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η έντονη καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου.

Λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε, αρκετοί ήταν οι δρόμοι που έγιναν ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνεται οδηγός δικύκλου να παρασύρεται μαζί με το όχημά του από τα ορμητικά νερά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Taifer, φαίνεται ο οδηγός της μηχανής να πέφτει από το δίκυκλο στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμύνης και να παρασύρεται από τα νερά. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο οδηγός λίγη ώρα αργότερα σηκώνεται και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.