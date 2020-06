Φθιώτιδα

“Συναγερμός” στην Λαμία για οικογένεια με κορονοϊό (εικόνες)

Ανησυχία στην περιοχή. Καταγγελίες για μη τήρηση της καραντίνας. Είχα “αλωνίσει” την Αταλάντη, δηλώνει ο ένας ασθενής. Απολύμανση στην γειτονιά έκανε ο Δήμος.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές η εξέλιξη με τα τέσσερα κρούσματα κορονοϊού στη Φθιώτιδα τις τελευταίες ώρες.

Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, την κόρη τους και τον εγγονό τους που ταυτοποιήθηκαν ως θετικοί στον COVID-19, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση των επαφών τους, με τον 28χρονο να παραδέχεται πως έχει αλωνίσει την Αταλάντη όπου ζει.

Στο νοσοκομείο της Λαμίας και το Κέντρο Υγείας της Αταλάντης έχει σημάνει συναγερμός ενώ ο Δήμος Λαμιέων αργά το βράδυ της Κυριακής προχώρησε σε απολύμανση της γειτονιάς που ζει το ηλικιωμένο ζευγάρι στη Λαμία.

Ο ηλικιωμένος άνδρας διαγνώστηκε με κορονοϊό το Σάββατο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Νοσοκομείο Λαμίας. Όλοι οι συγγενείς του 85χρονου βγήκαν θετικοί στον ιό και μεταφέρθηκαν στο ειδικό κοντέινερ.

«Είχα αλωνίσει την Αταλάντη» είπε ο εγγονός του 85χρονου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 85χρονος με τη σύζυγο του που διαμένουν στην Αμερική επέστεψαν πριν 15 ημέρες μαζί με την κόρη τους που είχε πάει να τους επισκεφτεί.

Τα τεστ στο αεροδρόμιο ήταν αρνητικά. Παρόλα αυτά μπήκαν όπως διαβεβαιώνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο παππούς μετά από 14 ημέρες εμφάνισε λοίμωξη του αναπνευστικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας το Σάββατο. Μια ημέρα μετά την Κυριακή και άρχισαν ήπια συμπτώματα και στις δύο γυναίκες.

Ο 28χρονος παραμένει ασυμπτωματικός, όμως φαίνεται πως είναι και αυτός που είχε τις περισσότερες επαφές στην Αταλάντη όπου διαμένει. Έχει σημάνει συναγερμός στην Λοκρίδα με το Κέντρο Υγείας να ενισχύεται, ενώ σήμερα θα γίνουν τεστ σε όλες τις κοντινές επαφές του νεαρού. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες οι φορείς είναι ανάστατοι καθώς φέρεται να δήλωσε πως «δεν θα σας το κρύψω, έχω “αλωνίσει” την Αταλάντη».

Στην νότια Λαμία εκεί όπου διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι, ο 28χρονος διαβεβαιώνει ότι η οικογένεια, ούτε ο ίδιος δεν κυκλοφόρησε και δεν είχε επαφές.

