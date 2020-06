Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία. Μπαράζ προσαγωγών.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.





Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν στις 1:15 τα ξημερώματα, επί της οδού Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη, σε έναν αλλοδαπό, υπήκοο Μαρόκου, με αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ανέφερε ότι του αφαίρεσαν μία τσάντα με 300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.





Ο άντρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για το επεισόδιο προσήχθησαν 7 άτομα, όλοι τους αλλοδαποί.?