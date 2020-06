Φθιώτιδα

Κατέληξαν με το αυτοκίνητο μέσα σε ποτάμι (εικόνες)

Απίστευτο τροχαίο με την εμπλοκή τριών οχημάτων. Πως το αγροτικό με τέσσερις επιβάτες κατέληξε μέσα στο ποτάμι.

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Κυριακής στο δρόμο Λαμίας - Μοσχοχωρίου, με αποτέλεσμα ένα αργοτικό με τέσσερα άτομα να καταλήξει μέσα στο ποτάμι.



Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 42χρονος οδηγός IX κινούταν από Λαμία προς Μοσχοχώρι. Ξαφνικά είδε να βγαίνει από έναν κάθετο χωματόδρομο ένα τεράστιο τρακτέρ και προσπάθησε να το αποφύγει.



Για κακή του τύχη την ίδια στιγμή από τον απέναντι χωματόδρομο βγήκε ένα αγροτικό με τέσσερα άτομα, που επέστρεφαν από δουλειά στα κτήματα.



Ο οδηγός του ΙΧ όσο κι αν προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση δεν τα κατάφερε. Το όχημα του χτύπησε το αγροτικό, το οποίο και κατέληξε μέσα στο ποτάμι μαζί με τους τέσσερις επιβάτες.





Τα τρία άτομα κατάφεραν να βγουν γρήγορα, ο ένας όμως είχε εγκλωβιστεί μέσα στο αγροτικό.



Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ και πυροσβέστες από την ΠΥ Λαμίας και την 7η ΕΜΑΚ.



Ωστόσο μέχρι να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος και το τέταρτο άτομο είχε απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια των άλλων που ήταν στο σημείο.



Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας αναζητούν τον νεαρό οδηγό του τρακτέρ, ο οποίος μετά το τροχαίο έφυγε από το σημείο.

