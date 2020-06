Ξάνθη

Ξάνθη: Θετικές εξελίξεις για τον 16χρονο στο φάσμα του αυτισμού (βίντεο)

Τι λέει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 μετά την συνάντηση του με κατοίκους του χωριού. Από ποιους ζητά συγγνώμη. Τι ζητά από την Πολιτεία.

Θετικές εξελίξεις στην υπόθεση της έξωσης που αντιμετώπισε η οικογένεια του 16χρονου στο φάσμα του αυτισμού, στην Ξάνθη, δρομολογήθηκαν μετά την δημοσιοποίηση του θέματος και την Γενική Συνέλευση των κατοίκων, παρουσία του πατέρα του παιδιού, όπως είπε ο κ. Ευαγγέλου μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, βήμα απο το οποίο ζήτησε συγγνώμη απο τους κατοίκους των Πηγαδίων, για τις εντυπώσεις που δημιουργήγθηκαν μετά την ανάρτηση του στο διαδίκτυο και τα ρεπορτάζ που ακολούθησαν:

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης κατοίκων Πηγαδίων

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:30μ.μ, παρουσία του Δημάρχου Αβδήρων κ. Γ. Τσιτιρίδη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας του χωριού, κ. Γ. Ρετσελά, του πρώην Δημάρχου Αβδήρων, κ. Β. Τσολακίδη, καθώς και του φερόμενου ως θιγόμενου πατέρα του μικρού Θανάση, κ. Ευ. Ευαγγέλου, με αφορμή την από 5-6-2020 ανάρτηση που πραγματοποίησε ο τελευταίος στα προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα κάτωθι:

Καταδίκασε την ανεδαφική, αβάσιμη, ανυποστήρικτη και άκρως προσβλητική για το σύνολο των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων ανάρτηση που πραγματοποίησε ο κ. Ευάγγελος Ευαγγέλου στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την οποία αδίκως χαρακτήρισε τους κατοίκους ως συνυπεύθυνους σχετικά με την απόφαση των ιδιοκτητών της κατοικίας που μισθώνει να τον αποβάλλουν από το μίσθιο.

Δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη προς την οικογένεια του μικρού Θανάση, τον οποίο οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει σαν δικό τους παιδί από την πρώτη στιγμή που η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο χωριό, σεβόμενοι πλήρως την ιδιαιτερότητα της πάθησής του.

Παρακάλεσε τον κ. Ε. Ευαγγέλου να άρει οποιαδήποτε υπόνοια διάκρισης και άνισης μεταχείρισης και να προβεί σε αποκατάσταση της αλήθειας, δεδομένου ότι οι κάτοικοι ουδέποτε εξέφρασαν κάποιο παράπονο σχετικά με το παιδί ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συνετέλεσαν στην απόφαση των ιδιοκτητών της οικίας που μισθώνει η οικογένεια του κ. Ευαγγέλου να τον αποβάλλουν από το μίσθιο.

Ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες να λάβουν άμεσα τα δέοντα μέτρα και να παράσχουν επαρκή και εξειδικευμένη υποστήριξη στην οικογένεια του μικρού Θανάση.

Ζήτησε από τον Δήμαρχο Αβδήρων την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα αφορά στην αποκατάσταση της αλήθειας, το οποίο και θα αποσταλεί σε όλα τα τοπικά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ προκειμένου να άρει τις λανθασμένες εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν για τους κατοίκους του χωριού.

Παρακαλούμε όπως φιλοξενήσετε στα έγκριτα μέσα ενημέρωσής σας, τις παραπάνω αποφάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως τόσο η αλήθεια των γεγονότων όσο και υπόληψη των κατοίκων του οικισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων

Γεώργιος Ρετσελάς