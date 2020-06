Εύβοια

Νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άνδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 55χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Εύβοιας.



Οι Λιμενικές Αρχές Χαλκίδας, Κύμης, Σκύρου και Μαντουδίου ενημερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τον αγνοούμενο 55χρονο από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.



Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στις οποίες συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο περιπολικά οχήματα Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τέσσερα αλιευτικά σκάφη.



Δυστυχώς ο άνδρας, που φέρεται να είναι από την Αθήνα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή ''Πηγάδια'' Ευβοίας από ιδιωτικό παραπλέον σκάφος και περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πηλίου Ευβοίας και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Από το Λιμενικό Σταθμό Μαντουδίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Αθηνών.