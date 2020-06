Βοιωτία

Κορονοϊός - Θήβα: σε ολιγόωρη καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές

Αλαλούμ με τα αντιφατικά αποτελέσματα σε τεστ για κορονοϊό, που έγιναν σε ασθενή. Δείτε το χρονικό των εξελίξεων..

Έληξε ο συναγερμός στο νοσοκομείο της Θήβας και οι 12 υγειονομικοί επέστρεψαν στην εργασία τους αφού το δεύτερο τεστ (μοριακό) της ασθενούς με την οποία είχαν έρθει σε επαφή βγήκε αρνητικό στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Είχε προηγηθεί rapid τεστ στο οποίο η ασθενής φάνηκε θετική στον κορονοϊό κάτι που κινητοποίησε τις υγειονομικές αρχές που έθεσαν για προληπτικούς λόγους σε κατ’ οίκον περιορισμό τους 12 υγειονομικούς στο νοσοκομείο της Θήβας με τους όποιους είχε έρθει σε επαφή η 35χρονη πριν θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Θήβας έφτασε μια ασθενής με επιληπτική κρίση, η οποία δεν ήταν ύποπτο κρούσμα.

Η γυναίκα το πρωί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκεί της έγινε τεστ για κορονοϊο, το οποίο βγήκε θετικό.