Αρκαδία

Κορονοϊός – Τρίπολη: Κρούσμα σε δομή ψυχικής υγείας

Κινητοποίηση από τις Αρχές για το κρούσμα σε δομή ψυχικής υγείας στην Τρίπολη.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή της Τρίπολης καταγράφηκε κι επισήμως σε δομή ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 63 ετών, τρόφιμος σε ψυχιατρική κλινική, μεταφέρθηκε με πυρετό στο νοσοκομείο Τρίπολης και διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.



Ο 63χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο δεν νοσεί σοβαρά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, γίνεται ιχνηλάτηση και έλεγχος των ασθενών και του προσωπικού στην κλινική.