Λασιθίου

Στις φλόγες τυλίχθηκε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων (εικόνες)

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς σε μια περιοχή με πολλά τουριστικά καταλύματα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, στο Κουτσουνάρι Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, που είχε ειδοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία, επεμβαίνοντας άμεσα με δυο Πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα και πέντε πυροσβέστες, περιορίζοντας τον κίνδυνο της επέκτασης της πυρκαγιάς στα διπλανά δωμάτια και στον πρώτο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας επιπυραγός, Μανόλης Ροβιθάκης, δήλωσε στο neakriti.gr, «κληθήκαμε στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας για να επιχειρήσουμε στην κατάσβεση πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Κινητοποιηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεκινήσαμε μετά από λίγα λεπτά να επιχειρούμε με δυο Πυροσβεστικά οχήματα και πέντε άντρες, περιορίζοντας την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα όπου υπήρχαν ένοικοι και μικρά παιδιά. Ευτυχώς ειδοποιηθήκαμε γρήγορα και γλιτώσαμε τα χειρότερα».

Στο ίδιο συγκρότημα που βρίσκεται δίπλα στο νεόδμητο ξενοδοχείο 5 αστέρων το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από μερικές εβδομάδες, είχε εκδηλωθεί ξανά πυρκαγιά πριν μερικούς μήνες, και αυτό έχει ανησυχήσει τους περιοίκους καθώς και άλλους τουριστικούς επιχειρηματίες, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.