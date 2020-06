Λακωνία

Σύλληψη για παραισθησιογόνα μανιτάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητή... "αποθήκη" ναρκωτικών το αυτοκίνητο του 27χρονου.

Παραισθησιογόνες ουσίες και ναρκωτικά έκρυβε στο αυτοκίνητό του 27χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο στην Σπάρτη οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κατά την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 27χρονου, βρέθηκαν παραισθησιογόνα μανιτάρια σε μορφή "πάστας" συνολικού βάρους 15,3 γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης τύπου "σοκολάτα", ένα χάπι και μικροποσότητα σκόνης της ναρκωτικής ουσίας "Ectsacy", τέσσερα ναρκωτικά χάπια και ένα τσιγαριλίκι.

Ο νεαρός προσήχθη στην Ασφάλεια που διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί αν έκανε διακίνηση των ναρκωτικών.