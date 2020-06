Θεσσαλονίκη

Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία τα ξημερώματα. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, εντόπισαν νεκρή την άτυχη γυναίκα.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες, έσπευσαν στις 3 τα ξημερώματα για την κατάσβεση της φωτιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Βελδεμίρη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε νεκρή μία 85χρονη γυναίκα.