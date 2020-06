Πέλλα

Νεκρός βρέθηκε ο οδηγός που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι (βίντεο)

Τραγικός επίλογος στο θρίλερ. Μετά την ανάσυρση του αυτοκινήτου, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον άτυχο οδηγό.

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης ο 46χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στα Εσωβάλτα Πέλλας, όπως μεταδίδει το logospellas.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος οδηγός είχε παρασυρθεί εκτός οχήματος, αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Το αυτοκίνητο είχε ανασυρθεί από το κανάλι αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ.