Βίντεο-ντοκουμέντο: Αυτοκίνητο “θερίζει” μηχανή – Στον αέρα οι αναβάτες

Σκληρό βίντεο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Από θαύμα σώθηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας.

Σοκάρει το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η σφοδρή σύγκρουση οχήματος με μοτοσικλέτα.

Ο 24χρονος ανθυποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού επέβαινε στη μοτοσικλέτα, η οποία κινείται στη δεξιά λωρίδα κανονικά. Οι δύο αναβάτες φορούν κράνη.

Ξαφνικά ένα ΙΧ έρχεται από το αντίθετο ρεύμα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα και κυριολεκτικά θερίζει τη μηχανή.

Το αυτοκίνητο συνεχίζει την τρελή πορεία του και καταλήγει πάνω σε μαντρότοιχο.

Το τροχαίο ατύχημα που κόστισε τον σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου ανθυποπλοίαρχου, σημειώθηκε στο Σαραντάρη Χερσονήσου.

Ο ίδιος και ο φίλος του νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.