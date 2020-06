Εύβοια

Καρέ –καρέ η απόπειρα ένοπλης ληστείας σε βενζινάδικο

Σχεδόν δύο εβδομάδες συνελήφθη ο δράστης της ληστείας, αφού «μίλησε» το βίντεο.

Ένας νεαρός Έλληνας φέρεται να είναι ο δράστης απόπειρας ένοπλης ληστείας, σε βενζινάδικο της Ερέτριας.

Η απόπειρα έγινε στις 19 Μαΐου, όταν ο 20χρονος μπήκε στο βενζινάδικο κρατώντας καραμπίνα κι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο 20χρονος κυνήγησε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ο νεαρός δεν…πτοήθηκε ούτε από το σκύλο που ήταν μέσα στο βενζινάδικο.

Η απόπειρα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ άλλη κάμερα τον κατέγραψε να βγάζει την μπλούζα και τα γάντια του και να απομακρύνεται κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια του.

Ο νεαρός συνελήφθη τελικά την περασμένη Παρασκευή.

Πηγή: eviazoom.gr