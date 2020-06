Καρδίτσα

Επεισοδιακή καταδίωξη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο των διαρρηκτών

Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών με απροσδόκητη κατάληξη...

Για ένα ύποπτο όχημα στα Μεγάλα Καλύβια ενημερώθηκε το βράδυ της Κυριακής η Αστυνομία, ενώ λίγο αργότερα αναφέρθηκε διάρρηξη σε σπίτι του χωριού.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ και κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα, όμως ο οδηγός δε σταμάτησε στο σήμα τους και ξεκίνησε καταδίωξη.

Σε αγροτικό δρόμο από το Κλοκοτό προς Καρδίτσα, το όχημα των υπόπτων ανετράπη.

Οι ύποπτοι, πιθανότατα τρεις στον αριθμό, κατέφεραν και διέφυγαν πεζοί. Δεν αποκλείεται να υπήρχαν συνεργοί που τους βοήθησαν να ξεφύγουν.

Στο όχημα βρέθηκαν κλοπιμαία όπως κοσμήματα και χρυσαφικά από «χτυπήματα» σε διάφορες περιοχές των Τρικάλων, ακόμη και τηλεόραση που κλάπηκε από την Πατουλιά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.