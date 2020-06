Ζάκυνθος

Μαφιόζικη εκτέλεση στην Ζάκυνθο

Πυροβόλησαν εν ψυχρώ ζευγάρι. Οι δράστες ήταν ντυμένοι αστυνομικοί. "Χτενίζουν" το νησί οι Αρχές.

Μαφιόζικη δολοφονία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ζάκυνθο.

Άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και ήταν- σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- ντυμένοι αστυνομικοί πυροβόλησαν ζευγάρι και σκότωσαν τη γυναίκα. Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο άνδρας της.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr το θύμα είναι γνωστή επιχειρηματίας του νησιού. Η γυναίκα έπεσε από τις σφαίρες που δέχτηκε στη Λιθακιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Σώστη (Σκλουμπού).

Η αστυνομία κάνει έρευνες σε όλο το νησί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.