Φθιώτιδα

Καταγγελία για “ροζ” σκάνδαλο με πρωταγωνιστή... ιερέα

Τον ιερέα φέρεται να μήνυσε για “διπλή ζωή” μια 60χρονη...

Ένας 62χρονος ιερέας φέρεται να είναι πρωταγωνιστής ροζ σκανδάλου που έφτασε μέχρι το αυτόφωρο πριν από μερικές ημέρες στη Φθιώτιδα.

Από ρεπορτάζ του LamiaReport, προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ιερέας πριν από μερικές ημέρες προσήχθη στο Τμήμα μετά από μήνυση 60χρονης για πρόκληση απλών σωματικών βλαβών και εξύβριση. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και με απόφαση Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, ωστόσο ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η συζήτηση για το τι ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκαλούσα, ο ιερέας παριστάνοντας τον λαϊκό, την προσέγγισε στο σπίτι της στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και σύναψαν ερωτικές σχέσεις. Υποστηρίζει μάλιστα ότι όσες φορές κατέβαινε στο χωριό του 62χσρονου, ο ιερ'εας έκρυβε τα ράσα.

Όλα αυτά μέχρι πριν από λίγες ημέρες όταν ανακάλυψε την "διπλή ζωή" του παπά και ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ τους. Μάλιστα σύμφωνα με την έγκληση, την απώθησε βίαια και την έβρισε όταν έλεγξε το κινητό του, όπου υπήρχαν πειστήρια ότι συνομιλούσε και με άλλες γυναίκες.