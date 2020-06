Φθιώτιδα

Οχιά δάγκωσε παιδί

Φρίκη για το παιδί που δέχθηκε την επίθεση ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά.

Στο νοσοκομείο Λαμίας νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί, που δέχθηκε τσίμπημα από οχιά.

Το παιδί φέρεται να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το φίδι τσίμπησε το παιδί, την ώρα που έπαιζε στην παιδική χαρά.

Αρχικά ο 11χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας.