Φθιώτιδα

Σύγκρουση περιπολικού με αγριογούρουνο

Την καταδίωξη κακοποιών «έκοψε» η σύγκρουση με το αγριογούρουνο.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε αστυνομική επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη στα Σκούρτα, στα Δερβονοχώρια, κλήθηκε να συνδράμει περιπολικό του ΑΤ Σχηματαρίου.

Όμως ενώ το περιπολικό βρισκόταν καθ’οδόν, ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε και χτύπησε το περιπολικό.

Το αστυνομικό όχημα υπέστη ζημιές, όμως τα μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν.