Ζάκυνθος

Σεισμός “ταρακούνησε” την Ζάκυνθο

Που εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε στην Ζάκυνθο στις 06:24 ώρα Ελλάδος το σεισμολογικό δίκτυο.



Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 319 χλμ δυτικά/νοτιοδυτικά της Αθήνας και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 69 χλμ δυτικά των Στροφάδων.