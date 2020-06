Σέρρες

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ (βίντεο)

Με την απειλή όπλου λήστεψαν υποκατάστημα των ΕΛΤΑ δύο άγνωστοι.

Φορώντας κράνη μπήκαν στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πρώτη Σερρών, δύο άνδρες, που απειλώντας τον ταμεία άρπαξαν 1380 ευρώ.

Στη συνέχεια ανέβηκαν σε μηχανή και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την υπόθεση έρευνα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών.

Πηγή: diktyotv.gr