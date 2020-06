Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Πρώην ασθενής έσπασε την καραντίνα στη Θεσσαλονίκη

Σάλο έχει προκαλέσει η συνάντηση νεαρής με τους φίλους της λίγο αφού ήρθε στη χώρα μας από το εξωτερικό.

Μία 25χρονη που ζει στην Αγγλία και ήρθε στη χώρα μας μέσω τρίτης χώρας, κινδύνεψε να γίνει εστία μετάδοσης του κορονοϊού.

Η νεαρή έφτασε στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουνίου, ενώ το διάστημα 5 -20 Μαΐου είχε νοσήσει, με ελαφρά συμπτώματα, από κορονοϊό.

Η κοπέλα βγήκε αρνητική σε τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την 1η Ιουνίου, όμως την περασμένη Πέμπτη που υποβλήθηκε σε νέα εξέταση, βρέθηκε με χαμηλό ιικό φορτίο κορονοϊού.

Παρολαυτά, η νεαρή δεν τήρησε την υποχρεωτική καραντίνα των 14 ημερών και συναντήθηκε με τους φίλους της, με τις φήμες να την θέλουν να έκανε πάρτι.

Σύμφωνα με δήλωση του πατέρα της στον ΑΝΤ1, η κοπέλα δεν έκανε πάρτι, όπως ακούγεται, αλλά μετέβη σε φιλικό σπίτι με 12 άτομα.

Το σύνολο της παρέας υποβλήθηκε σε τεστ, τα επτά εκ των οποίων είναι αρνητικά, ενώ αναμένονται αποτελέσματα για ακόμα τέσσερα σήμερα.