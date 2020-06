Χαλκιδική

Φωτιά στην Χαλκιδική

Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πηγαδάκια του δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 25 άνδρες της Πυροσβεστικής με 10 οχήματα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κινδυνεύουν κατοικίες.