Αχαΐα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιονία Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο Αντιρρίου της Ιόνιας Οδού. Πότε θα τεθούν σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσουν.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον ανισόπεδο κόμβο Αντιρρίου, της Ιόνιας Οδού, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των ιστών οδοφωτισμού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, από τις 22:00 σήμερα το βράδυ, έως τις 06:00 αύριο το πρωί, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Αντιρρίου στον αυτοκινητόδρομο, με κατεύθυνση προς το Αντίρριο.

Κατά την διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί θα βγαίνουν από την Ιόνια Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο της Γαβρολίμνης και μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, Αντιρρίου – Ιωαννίνων θα φθάνουν στην περιοχή του Αντιρρίου.