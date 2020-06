Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: η απάντηση από την φοιτήτρια στις αναφορές για “σπάσιμο” της καραντίνας

Τι αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας της κοπέλας μετά τις καταγγελίες για πάρτι και μετάδοση της νόσου σε τρίτους.

Απάντηση στα δημοσιεύματα που φέρουν μια φοιτήτρια να έσπασε την καραντίνα για τον κορονοϊό και να μετέδωσε τον ιό και σε άλλα άτομα μέσω κοινωνικών επαφών δίνει η οικογένεια της.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρονται τα εξής:

Η οικογένεια υποχρεώνεται να προβεί σε μία αποκαταστατική της αλήθειας ανακοίνωση, καθώς σημερινά ( 10.06.2020 ) δημοσιεύματα στον τύπο και το διαδίκτυο ήσαν στα κρίσιμα σημεία τους αναληθή.

Εκφράζει καταρχήν την έντονη απαρέσκειά της για το επίπεδο των αρχικών δημοσιευμάτων, τα οποία θα ήσαν παντελώς διαφορετικά ( και πιθανότατα δεν θα είχαν γίνει καθόλου ) εάν οι συντάκτες τους, τηρώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία και το νόμο, έκαναν μία απλούστατη, στοιχειώδη, διασταύρωση της “είδησης”, η οποία δυστυχώς αναπαρήχθη ακρίτως εν συνεχεία, χωρίς διασταύρωση και πάλι αλλά και με ακόμη περισσότερες στρεβλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αλήθεια λοιπόν έχει ως εξής : Η φοιτήτρια – κόρη της οικογενείας έφθασε στη Θεσσαλονίκη στις 02.06.2020 και αμέσως υπεβλήθη σε τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του πατέρα της, ( υπεβλήθη ) και σε δεύτερο, μοριακό τεστ, το οποίο βγήκε θετικό, με πολύ χαμηλό ιικό φορτίο, κατ’ ουσίαν ακίνδυνο παντελώς για μετάδοση, λόγος για τον οποίον ήταν απολύτως ασυμπτωματική.

Ο ΕΟΔΥ, στον οποίον αναφέρθηκαν από την πρώτη στιγμή τα παραπάνω, της συνέστησε 14ήμερη καραντίνα, την οποία τηρεί στο ακέραιο, πληροφορώντας την συγχρόνως πως δεν διατρέχει κίνδυνο να νοσήσει ούτε και να μεταδώσει τη νόσο. Είναι ψευδές ότι της επεβλήθη οποιοδήποτε πρόστιμο ( 5.000 ευρώ ή άλλο ) ή ότι την επισκέφθηκαν οι Αρχές.

Δεν διοργανώθηκε επίσης κανένα πάρτι ( με 30 μάλιστα καλεσμένους ), ούτε στο σπίτι της στο Πανόραμα, ούτε αλλού και βεβαίως ούτε και στον οικισμό Σταυρονικήτα, όπου σημειωτέον δεν έχει καν σπίτι εκεί η οικογένεια. Σήμερα, μόλις, έγινε γνωστό στην οικογένεια ότι είχε διοργανωθεί ένα πάρτι στο Πανόραμα, στις 31.05.2020, από άγνωστο όμως στην οικογένεια πρόσωπο, και πάντως πριν την έλευση της κόρης τους, στις 02.06.2020, και παρά ταύτα κάποιοι απέδωσαν το πάρτι αυτό, παντελώς ψευδώς, στην κόρη τους.

Είναι ψευδές επίσης πως συγγενικό πρόσωπό της εισήχθη για νοσηλεία σε νοσοκομείο της πόλης, καθώς τα ελάχιστα άτομα με τα οποία ήρθε αυτή σε επαφή, όπως βεβαίως και οι οικείοι της, έχουν υποβληθεί ήδη σε τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν βγει αρνητικά.

Μετά από τα παραπάνω, γίνεται ευχερώς αντιληπτό ότι πρόκειται για μίαν αναληθή είδηση που σπιλώνει βάναυσα και αδίκως συνειδήσεις και υπολήψεις όχι μόνον της ίδιας τη νεαρής φοιτήτριας αλλά και των οικείων της. Η οικογένεια επιφυλάσσεται αυτονόητα για κάθε δικαίωμά της εάν ιδίως δεν υπάρξει άμεση αποκατάσταση.