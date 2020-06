Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σε ποιες παραλίες επιτρέπεται το κολύμπι

Αυτές είναι οι παραλίες στις οποίες επιτρέπεται το κολύμπι, με βάση τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων θαλασσινών υδάτων.

Τις παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης στις οποίες επιτρέπεται το κολύμπι, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, με βάση τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων θαλασσινών υδάτων.

Συγκεκριμένα, το κολύμπι επιτρέπεται κατά την κολυμβητική περίοδο του 2020, από την παραλία Περαίας ως την ακτή ΠΙΚΠΑ Αγίας Τριάδας, στην παραλία Αγγελοχωρίου, στην κοινοτική ακτή Μηχανιώνας, από την κοινοτική πλαζ Επανομής μέχρι τα όρια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από την ακτή «Μηλιές» Σταυρού έως την κοινοτική ακτή Σταυρού, ρέμα «Δυτικό κανάλι» (αριστερά του λιμένα) και σε όλο το μήκος των ακτών ανατολικά (περιοχές Σταυρού, Βρασνών, Ασπροβάλτας) μέχρι τα όρια του νομού.

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί φορείς και πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων στις ακτές για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.

Ζητάει -μεταξύ άλλων- από τους δήμους να τοποθετούν τις κατάλληλες πινακίδες αλλά και δοχεία απορριμμάτων, να προχωρούν στην τακτική αποκομιδή τους, να καθαρίζουν ρέματα και χειμάρρους και να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις υγιεινής στις πλαζ.