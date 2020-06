Λάρισα

Τραγωδία: Νεκρός άνδρας από κεραυνό

Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έκανε αγροτικές εργασίες.

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, στην Κρήνη του δήμου Φαρσάλων, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, το απόγευμα της Τετάρτης.

Πριν το συμβάν ο άνδρας βρισκόταν σε χωράφι, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο διαπιστώνοντας το θάνατό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr