Θεσσαλονίκη

“Άνοιξαν οι ουρανοί” στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Χαλάζι, πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων...

“Άνοιξαν οι ουρανοί” στη Θεσσαλονίκη. Αργά το βράδυ της Τετάρτης ξέσπασε έντονη βροχόπτωση τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά.

Στο Ωραιόκαστρο, έπεσε χαλάζι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ η κίνηση στους δρόμους της περιοχής διεξάγονταν με δυσκολία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Ωραιόκαστρο αναφέρθηκαν και πτώσεις δέντρων.

Βίντεο από το oraiokastro24.gr