Αχαΐα

Φωτιά στο Αχαϊκό

Μεγάλη κινητοποιήση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβστικής το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά στο Αχαϊκό.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχαϊκό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

επιτόπου βρίσκεται απο την πρώτη στιγμή και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.