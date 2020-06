Φθιώτιδα

Λαμία: Παρέμβαση εισαγγελέα για το “σπάσιμο” της καραντίνας

Ήδη ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών Αρχών. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο Καραΐσκο.

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων σχετικά με το «σπάσιμο» της καραντίνας και τη διάδοση του κορονοϊού στη Φθιώτιδα, διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, Αγορή Παπακώστα.



Ήδη ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών που θα διεξάγουν την έρευνα και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, ώστε να διερευνηθούν τα αδικήματα της παραβίασης του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) και να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα που νομίμως έχουν διαταχθεί προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση της νόσου, σύμφωνα με το lamiareport.gr.



Η διάταξη του άρθρου 285 ΠΚ προβλέπει τα παρακάτω:



«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.



2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.



3.Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.



4.Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λαμιέων

Εν τω μεταξύ το πρωί της Πέμπτης (11/6) η Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Αγορή Παπακώστα είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο Καραΐσκο.



Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή σχετικά με τον κορωνοϊό, ενώ αναφέρθηκαν και σε ενέργειες και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποτραπεί η διάδοση του SARS-COV-2.



Ήδη ο κ. Καραΐσκος με την επιβεβαίωση των επόμενων θετικών δειγμάτων στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων είχε κάνει λόγο για ευθύνες αλλά και για την ανάγκη επίδειξης «σεβασμού προς το διπλανό μας, τους πατεράδες, τους παππούδες, τις οικογένειες μας». Ο Δήμαρχος είχε αναφερθεί μάλιστα και στο απευκταίο σενάριο του τοπικού lockdown το οποίο χαρακτήρισε ακραίο με την ελπίδα της συμμόρφωσης στις αποφάσεις της πολιτείας και στις οδηγίες των επιστημόνων.



«Κάποιος ή κάποιοι δεν τήρησαν τις οδηγίες, δε σεβάστηκαν τις θυσίες των δημοτών μας και το διπλανό τους», τόνισε ο Θυμιος Καραΐσκος: