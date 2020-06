Λέσβος

Φωτιά στην Λέσβο

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν την μάχη με τις φλόγες...

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άγιος Παύλος στην Λέσβο.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπ[όρου τμήματος.

Απο αέρος ρίψεις νερού ;έκαναν τέσσερα αεροσκάφη τύπου PZL.

Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές. Τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου δύο ώρες...