Μεγάλη φωτιά στην Βοιωτία

'Αμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέριων μέσων...

Πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα, σε σε δασική έκταση στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας.

Επιχείρησαν 39 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 Αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τελικώς η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο τις βραδινές ώρες της Πέμπτης...