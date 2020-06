Ξάνθη

Κορονοϊός - Εχίνος: Διαμαρτυρίες κατοίκων για τα νέα μέτρα (εικόνες)

Στους δρόμους τη νύχτα οι κάτοικοι στον Εχίνο μετά τα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν. Εσπευσμένα στην περιοχή Χαρδαλιάς και Τσιόδρας.

Αναστάτωση επικράτησε όλη την νύχτα στον Εχίνο αλλά και σε άλλα χωριά αφού οι κάτοικοι της ορεινής Ξάνθης θεωρούν ότι είναι στοχοποιημένοι και αντιδρούν στα νέα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης.



«Αυτήν την φορά θα αντιδράσουμε. Δεν μπορεί πάλι ο Εχίνος να έχει στοχοποιηθεί και με το θέμα του κορονοϊού», έλεγαν οι κάτοικοι σύμφωνα με το xanthinews.gr.



Ωστόσο, σήμερα στην περιοχή μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Καθηγητή Σωτήριο Tσιόδρα, την ομάδα πρώτης απόκρισης της ΓΓΠΠ, καθώς και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, με ελικόπτερο Super Puma του ΠΣ για τον συντονισμό της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στην περιοχή.