Έβρος

Ανυποψίαστες γυναίκες έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης

Πώς κατάφερε ένας άνδρας να αποσπάσει από τα θύματά του συνολικά το ποσό των 46.250 ευρώ!

Θύματα μιας καλοστημένης απάτης, μέσω υπολογιστή, έπεσαν δύο γυναίκες στην Αλεξανδρούπολη.

Ένας άνδρας, προσποιούμενος εκπρόσωπο επενδυτικής εταιρείας, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εξαπάτησε τις δύο γυναίκες, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 46.250 ευρώ!

Ο δράστης αναζητείται, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Οι γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει, ενώ τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.