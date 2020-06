Χανιά

Συνέλαβαν νεαρό για παρενόχληση γυναίκας μέσα σε πλοίο

Η 26χρονη, όταν έφθασε το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, κατήγγειλε το περιστατικό στα στελέχη του Λιμενικού και κατέθεσε μήνυση.

Στη σύλληψη ενός 20χρονου, υπηκόου Συρίας, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και για παραβίαση του άρθρου περί βιασμού, προχώρησαν χθες το μεσημέρι στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, ο οποίος επέβαινε σε επιβατηγό πλοίο, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Χανιά-Πειραιάς προσέγγισε 26χρονη Ελληνίδα προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις εναντίον της.

Το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έχει στα χέρια του το βιντεοληπτικό υλικό από το πλοίο, ενώ ο 20χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πειραιά.