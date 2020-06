Χαλκιδική

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση Πυροσβεστών και εναέριων μέσων...

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακρωτήρι Αράπης του Αγίου όρους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 αεοστάφη και ένα ελικόπτερο.

Την προσπάθεια των πυροσβεστών συνδράμουν και εθελοντές...