Ζάκυνθος

Φωτιά στην Ζάκυνθο

Πυροσβέστες και εναέρια μέσα ρίχτηκαν στην "μάχη"...

Πυρκαγιά ξέσπασε στο βουνό Σκοπός, στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και από αέρος συνδράμουν στο έργο των επίγειων μέσων, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ.

Από την πυρκαγιά , δεν κινδυνεύουν κατοικίες.