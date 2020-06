Καβάλα

Σαλπάρουν ξανά τα πλοία στην γραμμή Πρίνου – Καβάλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανέναρξη των δρομολογίων της γραμμής Πρίνου Θάσου με την Καβάλα με τρία δρομολόγια την ημέρα.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η επανέναρξη, από την Δευτέρα 15 Ιουνίου, των δρομολογίων της γραμμής Πρίνου Θάσου με την Καβάλα με τρία δρομολόγια την ημέρα.

Η συγκεκριμένη γραμμή είχε διακοπεί από τα τέλη Μαρτίου εξαιτίας της απαγόρευσης μετακίνησης των κατοίκων λόγω της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19.

Η επανέναρξη των δρομολογίων θα καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες των κατοίκων της Θάσου με απευθείας πρόσβαση στην Καβάλα καθώς όλο αυτό το διάστημα της διακοπής της γραμμής οι μετακινήσεις πραγματοποιούνταν μέσω του λιμένα της Κεραμωτής.