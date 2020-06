Μεσσηνία

Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 3χρονης

Δεύτερη καταγγελία μέσα σε ένα μήνα για αρπαγή παιδιού μέσα στα Φιλιατρά. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Προσήχθη 29χρονος.

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Φιλιατρών ύστερα από καταγγελία για απόπειρα αρπαγής ενός τρίχρονου κοριτσιού στην πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το tharrosnews.gr, ένας άνδρας το απόγευμα της Παρασκευής φέρεται να προσπάθησε να αρπάξει το κοριτσάκι την ώρα που εκείνο έπαιζε αμέριμνο. Όταν η μητέρα του αντιλήφθηκε το συμβάν επενέβη, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, ενώ άμεσα ενημερώθηκε και το αστυνομικό τμήμα Τριφυλλίας.

Οι γονείς με την 3χρονη μετέβησαν στο Α.Τ. Τριφυλίας, όπου υπέβαλλαν μήνυση για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου στον εν λόγω άνδρα ο οποίος προσήχθη και κρατείται στο ίδιο τμήμα. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 29χρονο από το Σουδάν, ο οποίος διαθέτει έγγραφα νόμιμης παραμονής στο χώρα. Ο ίδιος αρνείται ότι αποπειράθηκε να αρπάξει το ανήλικο κορίτσι.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Τριφυλλίας Γιώργος Λεβεντάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα υποστήριξε ότι αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει μέσα σε ένα μήνα.

«Ενημερωθήκατε κι εσείς για το περιστατικό, όπως κι εγώ. Βρισκόμαστε στο Α.Τ. Βέβαια η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και ευτυχώς. Ένα κοριτσάκι, το οποίο βρίσκεται εδώ με τους γονείς του, προσπάθησε ο εν λόγω κύριος να το πάρει, δεν ξέρω με ποιο σκοπό κτλ. Τραβούσε το παιδί απ’ το χέρι, το πήρανε χαμπάρι η μητέρα του πιο πέρα και κάποιοι συγχωριανοί μας. Πήραν το παιδάκι. Είναι τρομαγμένο. Οι γονείς είναι ανάστατοι» ανέφερε αρχικά.

«Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό το μήνα. Το ένα συνέβη στο Καλό Νερό, το άλλο τώρα στα Φιλιατρά. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Κι εμείς σαν δημοτική Αρχή και θα το δούμε άμεσα, αλλά και το κράτος πρέπει να συμπαρασταθεί και να δείξει στο πρόβλημα στο οποίο έχουμε, ειδικά στα Φιλιατρά, έχουμε πέντε χιλιάδες αλλοδαπούς από διάφορες χώρες» συμπλήρωσε.

