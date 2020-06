Ιωάννινα

Γυναίκα και κοριτσάκι διακινούσαν λαθραία τσιγάρα

Λαθραία τσιγάρα και καπνό βρέθηκαν στην κατοχή τους. Πώς εντοπίστηκαν.

Μία 40χρονη γυναίκα από τη Συρία και ένα κοριτσάκι, προσφυγόπουλο μόλις 12 ετών, το οποίο ζει μαζί της, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Ιωάννινα για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού.

Συγκεκριμένα, αργά χθες το βράδυ, η 40χρονη μαζί με το κοριτσάκι μετέβησαν στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Ιωαννίνων και παρέλαβαν από την αποθήκη ασυνόδευτων δεμάτων μία αποσκευή και δύο δέματα, που περιείχαν λαθραία καπνικά προϊόντα. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν λαθραία καπνικά προϊόντα στο σπίτι όπου διέμεναν, στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων. Συνολικά, κατασχέθηκαν 3.159 πακέτα τσιγάρων και 222 συσκευασίες καπνού, που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα παραδοθούν στο Τελωνείο Ιωαννίνων για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών και φόρων, ενώ σε βάρος της γυναίκας και της ανήλικης σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «περί τελωνειακού κώδικα».

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Σημειώνεται, ότι τόσο η γυναίκα όσο και η ανήλικη έχουν δελτίο διεθνούς προστασίας.