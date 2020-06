Ζάκυνθος

Νέα φωτιά στη Ζάκυνθο (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ώρο στο νησί της Ζακύνθου.

Δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο ξέσπασε στη Ζάκυνθο. Αυτήν τη φορά σε δασική έκταση στη θέση Ασκός, στο χωριό Βολίμες.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη πυροσβεστική δύναμη που προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία έφθασε 150 μέτρα από τις αυλές δύο σπιτιών της περιοχής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Φωτογραφίες: imerazante.gr