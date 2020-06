Χαλκιδική

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Άγιον Όρος

Η Πυροσβεστική θα παραμείνει για τουλάχιστον άλλες δύο ημέρες στο σημείο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταγραφεί αναζωπύρωση...

(Φωτό αρχείου)

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στον κόλπο "Αράπης" στο βόρειο ακρωτήριο του Αγίου Όρους, απέναντι από τα Νέα Ρόδα, σε απόσταση ασφαλείας από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Χιλανδαρίου και σύμφωνα με την πυροσβεστική «δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του αυτόνομου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπάμπης Στεργιάδης επισήμανε: «Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο και ήδη μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική ότι μπορούμε να αποσύρουμε τα δύο μηχανήματα που είχαμε αποστείλει προκειμένου να συμβάλουν στο έργο δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών». Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει ο ίδιος, «οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και θα παραμείνουν για τουλάχιστον άλλες δύο ημέρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταγραφεί κάποια αναζωπύρωση».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί επιχείρησαν στο σημείο με ρίψεις νερού δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ παραμένουν ακόμη οι 59 πυροσβέστες, τα 20 οχήματα και οι τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.