Χαλκιδική

Θανατηφόρα τροχαία στη Χαλκιδική

Νεκροί σε δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα στη Χαλκιδική.

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ στη Χαλκιδική, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το ιδιωτικής χρήσης όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 στην περιοχή της Γερακινής, στη Χαλκιδική. Ο οδηγός κινείτο από τη Γερακινή με κατεύθυνση προς τον Πολύγυρο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου.

Για τον απεγκλωβισμό του ατόμου, επιχείρησαν στο σημείο τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άλλος ένας οδηγός, ο οποίος κινείτο στην παλιά εθνική Μουδανιά - Κασσάνδρα. Το όχημά του έφυγε από τον δρόμο, έσπασε την περίφραξη και χτύπησε πάνω σε δύο άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.