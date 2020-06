Χαλκιδική

Άγιο Όρος: Σε ύφεση η φωτιά – Επί ποδός η Πυροσβεστική

Για τρίτο 24ωρο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε από το απόγευμα της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, σε δασική έκταση στο ακρωτήρι «Αράπης» στο Άγιον Όρος, σε απόσταση ασφαλείας από τη Μονή Χιλανδαρίου.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα και άλλα 19 άτομα πεζοπόρο τμήμα.