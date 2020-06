Κέρκυρα

Σύλληψη νεαρού για ναρκωτικά

Στα χέρια της αστυνομίας και ο φερόμενος «παραγγελιοδόχος» των ναρκωτικών ουσιών.

Μισό κιλό ακατέργαστης κάνναβης, κρυμμένη σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία μέσα στο σάκο του, είχε 24χρονος αλλοδαπός που έφτασε με πλοίο από την Ηγουμενίτσα στο λιμάνι της Λευκίμμης.

Η ναρκωτική ουσία βρέθηκε στην κατοχή του έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της λιμενικής Αρχής Κέρκυρας με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9 ΣΤΙΤΣ. 'Όπως διαπιστώθηκε ο 24χρονος κουβαλούσε πεντακόσια τριάντα πέντε γραμμάρια χασίς, ενώ στερούνταν και ταξιδιωτικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.

Μετά τη σύλληψή του ο 24χρονος αποκάλυψε στις αστυνομικές Αρχές ότι «προμηθεύτηκε την εν λόγω ποσότητα ναρκωτικής ουσίας για λογαριασμό 25χρονου αλλοδαπού», ο οποίος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή της Λευκίμμης και συνελήφθη, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καταχώρηση με το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος SHENGEN εις βάρος και των δύο συλληφθέντων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κέρκυρας.