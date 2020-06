Κοζάνη

Εγνατία: Ανατροπή νταλίκας – Γέμισε ο δρόμος αγελάδες (εικόνες)

Νταλίκα που μετέφερε αγελάδες ανετράπη προκαλώντας ένα μικρό χάος στο σημείο.

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της Καλαμιάς Κοζάνης, όταν νταλίκα που μετέφερε βοοειδή, για άγνωστο λόγο, προσέκρουσε στο στηθαίο της Οδού και ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 και ο οδηγός της νταλίκας είναι καλά στην υγεία του.

Από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί κάποια ζώα, ενώ αγελάδες βρέθηκαν στο δρόμο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τον οποίο επικαλείται το kozanimedia.gr:

“Έσκασε το λάστιχο της νταλίκας και έφυγε αριστερά στο στηθαιο. Δίπλα ήταν και ένα άλλο φορτηγό αλλά αυτό έμεινε όρθιο. Οι οδηγοί είναι και οι δύο καλά. Μια, αγελάδα είναι τραυματισμένη αρκετά. Κάποια ελαφριά και κάποια ζώα έφυγαν και προσπαθεί η αστυνομία να τα μαζέψει από την Εγνατία. Έτσι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για να μην γίνει και στο άλλο ρεύμα ατυχία από τα ζώα και από τα τσιμέντα που εκσφενδονιστήκαν.”