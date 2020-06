Εύβοια

Νεκρός νεαρός που έκανε βουτιές στη θάλασσα

Αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατο του νεαρού μόλις 21 ετών.

Μοιραίο μπάνιο για τον 21χρονο Λυκούργο στη παραλία της Χιλιαδού...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του EviaZoom, το τραγικό συμβάν συνέβη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν ένας λουόμενος εντόπισε τον 21χρονο να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα σε βάθος 2 μέτρων.

Άμεσα τον έβγαλαν στην ακτή προσπαθώντας να τον επαναφέρουν, ενώ ταυτόχρονα κάλεσαν και ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κύμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 21χρονος ήταν από το Βασιλικό Χαλκίδας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν αθλητής του Kitesurf με πολλές διακρίσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έκανε βουτιές και χτύπησε σε βράχο, ωστόσο φως στα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία - νεκροτομή που έχει παραγγελθεί.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του εξέδωσε και το Λιμενικό Σώμα τονίζοντας τα εξής:

«Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Χιλιαδού Ευβοίας, 21χρονος ημεδαπός.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Κύμης που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών».