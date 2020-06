Λάρισα

Πάνω από 300 πρόβατα κάηκαν από πυρκαγιά σε ποιμνιοστάσιο

Το ποιμνιοστάσιο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Τουλάχιστον 320 πρόβατα κάηκαν σήμερα σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ποιμνιοστάσιο στη περιοχή Δελέρια του Δήμου Τυρνάβου, στη Λάρισα.

Το ποιμνιοστάσιο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ έρευνες πραγματοποιούν οι Αρχές.