Φωκίδα

Μεγάλη πυρκαγιά στην Ιερά Μονή Βαρνάκοβας

Ζει ξανά τον εφιάλτη η Μονή μετά τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη από φωτιά τον Ιανουάριο του 2017.

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ιερά Μονή Βαρνάκοβας Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από το nafpaktianews.gr, ο νέος ναός έχει καεί ολοσχερώς.

Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νομού Φωκίδας, στον πρώην Δήμο Ευπαλίου, 25 περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.

Τον πύρινο εφιάλτη είχε ζήσει ξανά η Μονή, όταν στα τέλη Ιανουαρίου του 2017 είχε υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά.