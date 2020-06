Φωκίδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μονή Βαρνάκοβας: Καταστράφηκαν ο ναός και η εικόνα της Παναγίας (εικόνες)

Μεγάλη καταστροφή στον Ιερό Ναό του μοναστηρίου στη Φωκίδα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής.

Υπό έλεγχο τέθηκε από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην ιερά μονή Βαρνάκοβας, στην Φωκίδα.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μοναχές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έφθασαν στο σημείο ρίχτηκαν στην μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, προκειμένου να μην επεκταθούν σε όλη την μονή, αλλά και στο γειτονικό δάσος.

Η αποτίμηση των υλικών ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής θα διενεργήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.

Οι πρώτες εικόνες από το χώρο όμως, είναι αποκαρδιωτικές, αφού η φωτιά κατέστρεψε τον Ιερό Ναό, αλλά και την εικόνα της Παναγίας και το Ευαγγέλιο.

Εικόνες, βίντεο: nafpaktianews.gr